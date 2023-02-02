Кабардино-Балкария готова отправить в российские регионы больше 400 тыс. тонн фруктов и ягод

В логистическом центре баксанского агропредприятия отгружают очередную партию фруктов. Они отправятся в Сибирь, на Дальний Восток и в центральные регионы России.
Современные сортировочные линии, цех по изготовлению тары, а главное – экологически чистая продукция, выращенная в предгорной зоне… Всем этим располагает предприятие. Повышенный интерес вызывают две новые линии. Здесь яблоки пакетируют специальным устройством по весу.
Процесс сортировки автоматизировали практически полностью. И поставлять яблоки премиум-класса в другие регионы здесь намерены практически всю зиму.
Баксанские яблоки находят потребителей и в странах СНГ. По словам Михаила Скрипачева, поступил запрос на продукцию из Белоруссии. Обеспечивают поставки сельские жители, которые трудятся на предприятии. Помимо заработной платы, они получают необходимый набор социальных услуг.
За пределы Кабардино-Балкарии отправляют сельхозпродукцию еще несколько хладокомбинатов и агрокомплексов республики. Освоению новых рынков способствует программа интенсивного импортозамещения. Выполнить поставленные задачи помогают и современные региональные плодохранилища: в них одновременно можно держать до 270 тысяч тонн фруктов.
По данным Минсельхоза, к 2025-му году садоводы Кабардино-Балкарии намерены производить до 600 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Большая часть отправится на внешние рынки.
https://t.me/vestikbr