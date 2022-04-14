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Кабардино-Балкария готова к государственной итоговой аттестации

Кабардино-Балкария готова к государственной итоговой аттестации

14.04.2022 | 18:51

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзором Езаовым, посвященную вопросам проведения государственной итоговой аттестации.

На проведение экзаменационной кампании в республиканском бюджете было предусмотрено более 58 миллионов рублей, из которых 31 миллион рублей дополнительно выделен для перехода на технологию передачи экзаменационных материалов дистанционно. Также средства направлены программное обеспечение экзаменов в 9 классах и приобретение лабораторного оборудования для проведения экзамена по химии.

«Государственную итоговую аттестацию пройдут более 13 тысяч человек. Основной государственный экзамен будут сдавать 8554 выпускников 9 классов в 46 пунктах, единый государственный экзамен – 4582 выпускников общеобразовательных или иных образовательных учреждений в 23 пунктах. Сейчас идут занятия по отработке технологий проведения ЕГЭ», - доложил министр.

К проведению экзаменов будут привлечены 4,5 тысячи специалистов, в настоящее время они проходят подготовку. Организовано межведомственное взаимодействие Минпросвещения КБР с МВД по КБР, Минздравом КБР, «Ростелекомом».

Давая оценку проделанной работе, Глава республики констатировал, что в целом республика готова к проведению государственной итоговой аттестации. Казбек Коков поручил обеспечить все необходимые технические и организационные требования, создать оптимальные условия для работы федеральных общественных наблюдателей, в целях безопасного проведения экзаменов поддерживать постоянное межведомственное взаимодействие взаимодействие Минпросвещения КБР с МВД по КБР, Минздравом КБР, «Ростелекомом».

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