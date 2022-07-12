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Кабардино-Балкария дополнительно получит около 10 миллионов рублей на лекарственное обеспечение

Кабардино-Балкария дополнительно получит около 10 миллионов рублей на лекарственное обеспечение

12.07.2022 | 16:36
Еще около десяти миллионов рублей получит Кабардино-Балкария на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Постановление о направлении дополнительных денег в регионы издали в федеральном правительстве. На этот раз сумма финансовых вливаний составит около трех миллиардов рублей... На бесплатные препараты и изделия могут рассчитывать инвалиды, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории льготников. При этом потребность в том или ином виде социальной поддержки определяет врач – индивидуально для каждого. В стране примерно три с половиной миллиона получателей такого рода помощи. В нынешнем году на лекарства, расходные материалы и лечебное питание для нуждающихся направят 40 миллиардов рублей. https://t.me/vestikbr
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