Кабардино-Балкария дополнительно направит 100 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса

Кабардино-Балкарская Республика отправит очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на портале Правительства КБР. В распределительные пункты Донбасса поступит 100 тонн гуманитарного груза - продовольствие, бутилированная питьевая вода, предметы первой необходимости, в том числе, для детей. Ранее по поручению Главы КБР Казбека Кокова жителям Донбасса направлено порядка 300 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, во время поездки в Донецк Казбек Коков передал в медучреждения Донецкой Народной Республики продовольствие, медицинские принадлежности и автомобиль скорой помощи, который уже используется для оказания помощи людям. В настоящее время в республиканском детском реабилитационном центре «Радуга» отдыхает вторая группа детей из Мариуполя и Макеевки. В апреле также 35 ребят из Макеевки прошли в «Радуге» курс социально-психологической помощи.