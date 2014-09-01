Кабардино-Балкарию за последние 9 месяцев посетили 840 тысяч туристов





Кабардино-Балкарию с января по сентябрь посетили 840 тысяч туристов. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года, проинформировали в региональном Минтуризме. Наибольшей популярностью у гостей республики пользуются Приэльбрусье, Голубые озера, водопады и парадром в Чегемском районе, аушигерские источники, архитектурные комплексы Верхней Балкарии, а также альплагерь «Безенги». В отрасли задействованы больше 200 предприятий, на которых работают примерно пять тысяч человек. Меж тем, в компании «Курорты Северного Кавказа» сообщили, что горнолыжный сезон на Эльбрусе может открыться в начале ноября. Все будет зависеть, в первую очередь, от погоды. В прошлом году приезжающие на зимний отдых начали кататься в горах Кабардино-Балкарии седьмого ноября.