Кабардино-Балкарию признали лидером малой гидроэнергетики России





Кабардино-Балкарию признали лидером малой гидроэнергетики России. Комплексный региональный рейтинг за 20-й год составила Ассоциация развития возобновляемой энергетики. Выйти в лидеры республике позволило активное строительство малых гидроэлектростанций. Напомню, что в 16-м году создали Зарагижскую, а в минувшем – Верхнебалкарскую. Сейчас специалисты разрабатывают проект малой ГЭС «Псыгансу». Ее должны запустить в 24-м году. Когда составляли рейтинг, оценивали возможности более 60-ти регионов. Эксперты Ассоциации анализировали информацию из открытых источников и официальных документов, а также данные, полученные по запросам. Учитывали ресурсный и инфраструктурный потенциал субъекта, поддержку, которую оказывают инвесторам, нормативно-правовую базу, популяризацию энергетических проектов в СМИ и другие критерии.