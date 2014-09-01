Кабардино-Балкарию посетили более 30 миллионов виртуальных туристов





Кабардино-Балкарию посетили более 30 миллионов виртуальных туристов. Это стало возможным благодаря 42-м блогерам, которые живьём побывали в Эльбрусском районе, Черекском и Чегемском ущельях. Тиктокеры на своих прямых эфирах и в публикациях в течение пяти дней показывали своим подписчикам красоты нашей республики. Блогеры рассказывали о термальных источниках Гедуко и Аушигер, рукотворной достопримечательности – замке Шато Эркен, дороге «Сто шагов к Кайсыну», передали привет жителям страны со склона Эльбруса с высоты 3850 метров над уровнем моря, проехали по следам легендарной команды «Камаз-мастер». Организовал путешествие Центр развития туризма Кабардино-Балкарии «Горная Россия» при поддержке руководства республики.