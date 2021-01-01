Кабардино-Балкариястат продолжает подбор персонала для проведения предстоящей Всероссийской переписи населения





Контролером полевого уровня или переписчиком может стать любой россиянин старше 18 лет. Весь подобранный персонал будет проходить трехдневное обучение. Контролеры будут привлекаться с 15 марта на 58 календарных дней. В их функции будет входить несколько задач. В том числе, проведение предварительной проверки на территории вверенного им участка, обучение переписчиков, организация и ежедневный мониторинг их работы, информационно-разъяснительная работа среди населения и опрос респондентов. Напомним, основной этап переписи будет проходить с 1 по 30 апреля 2021 года.