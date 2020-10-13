Кабардино-Балкария вспоминает жертв нападения на Нальчик

Сегодня в Кабардино-Балкарии вспоминают жертв нападения на Нальчик. Это случилось ровно 15 лет назад. Несколько сотен боевиков одновременно напали на объекты силовых региональных и федеральных структур. У памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел в столице республики прошел траурный митинг.

Участие в нем принял Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. У мемориала собрались родственники погибших, полицейские и военнослужащие, представители правительства и парламента, общественных и религиозных организаций. 13 октября 2005-го погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных жителей. Пострадали более 130 сотрудников силовых структур и около сотни гражданских лиц. «Скорбную дату забывать ни в коем случае нельзя» – отметил в своем выступлении Казбек Коков.

«Сегодня Кабардино-Балкария отмечает скорбную дату, 13 октября 2005 года, ровно 15 лет назад террористы напали на город Нальчик. Террористы посягнули на самое ценное – на жизни людей, на государственность республики, на государственность страны. Они планировали ввергнуть в хаос жителей Кабардино-Балкарии, но им не удалось этого сделать благодаря мужеству и стойкости сотрудников правоохранительных органов. И сегодня, 13 октября мы отдаем дань памяти нашим сынам, которые защитили жителей Кабардино-Балкарии от ужасов войны. Я выражаю искреннюю признательность и благодарность отцам и матерям тех ребят, которые погибли 13 октября. Выражаю искреннюю признательность семьям погибших ребят. Все вместе мы должны работать и жить так, чтобы никогда такие трагедии не происходили ни в Кабардино-Балкарской республике, ни во всем мире».

Память погибших почтили минутой молчания. Представители духовенства провели обряды поминовения. К обелиску возложили живые цветы.