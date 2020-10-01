Кабардино-Балкария вспоминает классика кабардинской литературы Али Шогенцукова

Адыгский просветитель, основоположник кабардинской поэзии, общественник, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Али Шогенцукова.

Его называют «кабардинским Пушкиным». Работы писателя до сих пор изучают филологи и культурологи. Литературное наследие Шогенцукова – 8 поэм, 2 рассказа, стихотворения и публицистические статьи, роман в стихах «Камбот и Ляца». Заметное место в его творчестве занимает художественная летопись жизни республики в дореволюционную эпоху и во времена советской власти. Его отличала огромная любовь к родному языку и своему народу, рассказывает ученый-литературовед и внучка Али Шогенцукова.

«Сейчас мы встали перед необходимостью сохранения родного языка.Эту проблему важнейшую в свое время осознал Али Шогенцуков, об этом он очень много писал»,-рассказывает Мадина Хакуашева, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН.

Родился Али Шогенцуков в селе Кучмазукино, ныне город Баксан. По окончании сельской школы, поступил в духовную семинарию, но был исключён за организацию протеста против увольнения его главного наставника Нури Цагова. Именно он во многом повлиял на мировоззрение начинающего поэта. После были Бахчисарайское педучилище и обучение в Стамбуле. Многие годы писатель работал учителем кабардинского языка и директором школы. Ушел из жизни Али Шогенцуков рано, погиб в концлагере под Бобруйском во время Великой Отечественной. Но память о нем по-прежнему жива в умах и сердцах земляков.