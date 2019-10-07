Кабардино-Балкария вошла в пятерку регионов-лидеров по доступности жилья. — 2019.10.07

Показатели средней рыночной стоимости одного «квадрата» на четвертый квартал утвердил федеральный Минстрой.

Самое дешевое жилье на сегодня в России – в Брянской области. За ней следуют Дагестан и Ставрополье. Кабардино-Балкария на четвертом месте. Здесь расчеты будут вести, исходя из суммы тридцать_одна тысяча 128 рублей за один квадратный метр. Напомню, что показатель средней рыночной стоимости жилья применяют, чтобы вычислить размеры выплат льготникам на покупку домов и квартир. Лидирующее положение в рейтинге – традиционно за Москвой. В столице страны один «квадрат» Минстрой оценил в 105 с лишним тысяч рублей.