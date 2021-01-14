Кабардино-Балкария вошла в благоприятную зону для выращивания винограда





Кабардино-Балкарию включили в список территорий, где можно развивать виноградарство. Перечень утвердило правительство России.

В стране определили семь зон для выращивания солнечной лозы, и все они расположены на Юге. Это Крым, Дагестан, Ростовская область, Кубань, Ставрополье и Северная Осетия. В Кабардино-Балкарии перспективной считают долину реки Терек. Территории обозначили согласно требованиям закона, который вступил в силу в прошлом году. Он также запретил использовать импортные виноград и сусло. Если производители по-прежнему станут работать на зарубежном сырье, то не смогут называть свои напитки винами… Добавлю, что в нашей республике выращивание лозы имеет давние традиции. В советские времена эта культура занимала до четырех тысяч гектаров. Основной акцент делали на технические сорта, но были и столовые – примерно пятая часть.