Кабардино-Балкария вновь во власти антициклона





Непогода пришла с Юга страны, сообщили сегодня в республиканском Гидрометцентре. Осадки начались минувшей ночью. Чтобы обеспечить безопасное движение автомобилей, трассы расчищают во всех районах Кабардино-Балкарии. От снега освобождают проезжую часть и обочины, а также посыпают полотно противогололедной смесью. Сотрудники регионального Управления дорожного хозяйства круглосуточно проводят мониторинг обстановки и координируют работу подрядных организаций. В Нальчике на борьбу со снежными заносами вышли около десятка спецмашин.

По данным Гидрометцентра Кабардино-Балкарии, такая погода сохранится ближайшие три дня. Региональное управление МЧС предупреждает жителей и гостей республики о лавинной опасности в горах. Канатные дороги и горнолыжные трассы в местах отдыха по-прежнему закрыты.