Кабардино-Балкария в тройке лидеров по качеству питания школьников





Кабардино-Балкария вошла в тройку российских лидеров по качеству питания учеников начальных классов. Масштабный опрос провело Российское движение школьников. В республике с момента вступления президентского закона в силу, на эти цели из федеральной казны поступило больше полумиллиарда рублей. Главный критерий: еда должна быть качественной, полезной и конечно же вкусной. По данным регионального Минпросвещения, в республике бесплатным горячим питанием обеспечены свыше 50 тысяч учеников начальных классов. Это может быть, как обед с супом, так и завтрак с только что приготовленной кашей. Ребят с ограниченными возможностями здоровья кормят дважды в день.