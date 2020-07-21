Кабардино-Балкария – в числе лучших регионов по организации весеннего призыва в армии

Военные комиссариаты отчитались о выполнении плана отправки призывников в соответствии с заданием генштаба Вооружённых Сил РФ.На этот раз в военном ведомстве отметили вклад Кабардино-Балкарии, Волгоградской и Ростовской областей. Из нашей республики в ряды Вооруженных Сил отправили около 700 человек. Всего же в Южном военном округе со сборных пунктов к местам прохождения службы выехали больше 10 тысяч молодых людей. Весенний призыв организовали в штатном режиме, без происшествий. Благодаря слаженным действиям на местах новая коронавирусная инфекция не проникла в части и соединения, говорится в отчете. В весенней призывной кампании на территории Кабардино-Балкарии были задействованы не только военнослужащие и врачи, но и около тысячи представителей общественности.