Кабардино-Балкария – регион- лидер, где ведут здоровый образ жизни

Эксперты РИА Новости подвели итоги рейтинга российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.

В пятерку лидеров в четвертый раз подряд вошли регионы Северного Кавказа и юга России – Дагестан, Чечня, Адыгея, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. В основе подсчетов – восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Результаты исследования свидетельствуют, что диапазон итоговых значений в сравнении с результатами прошлого года стал шире.

Популяризация здорового образа жизни в последние годы как одного из аспектов улучшения качества жизни человека набирает все большие обороты. Многие люди задумываются о том, что отказ от вредных привычек и занятия физкультурой могут качественно изменить их жизнь и повлиять на многие ее сферы.