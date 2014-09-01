Кабардино-Балкария простилась с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Евтушенко





Накануне в Нальчике ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, Николай Евтушенко. Слова соболезнования родным и близким выразил глава КБР Казбек Коков. Руководитель республики назвал жизненный путь Николая Евтушенко, его любовь к Кабардино-Балкарии, своей Родине примером для подрастающих поколений. Сегодня ветерана похоронили в Нальчике. Заслуженный агроном России, профессор, кавалер Золотого знака «Общественное признание». Его трудовой путь – пример для многих… Николай Евтушенко прошел всю войну. Добрался до Берлина, а День Победы встретил в Праге. В числе его наград — орден Славы третьей степени. Его вручали за личное мужество на полях сражений. В 55-м Николай Евтушенко стал председателем колхоза «Красная нива» в Майском районе, который возглавлял 20 лет. Выращивал кукурузу, чем заслужил всесоюзную славу. За выдающиеся достижения в развитии сельского хозяйства в 66-м был удостоен звания «Герой Социалистического Труда». Минувшей весной Николай Евтушенко отметил столетие. Столь почтенный возраст ветеран встретил с юмором, читал стихи, много шутил. В те дни Герой Социалистического Труда говорил, что его успех — в усердной работе, творчестве, а также в любви и заботе близких. Николая Евтушенко не стало накануне вечером. Провожали его в последний путь сотни людей. Среди тех, кто пришел проститься с человеком-легендой, — Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В память о герое войны и труда звучали искренние слова.