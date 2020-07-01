Кабардино-Балкария прощается с заслуженным работником культуры России, выдающимся журналистом и писателем Борисом Мазиховым

Свои соболезнования семье, друзьям и коллегам выразил Глава республики Казбек Коков. Руководитель региона подчеркнул: «Весь свой жизненный и профессиональный путь Борис Мазихов посвятил развитию культуры родной республики и всей нашей страны, внес неоценимый вклад в укрепление мира, дружбы и единства народа Кабардино-Балкарии». Замечательный человек и настоящий профессионал, он был удостоен званий «Заслуженный журналист» Адыгеи и Карачаево-Черкесии, являлся лауреатом премии Союза журналистов России. В разные годы Мазихов работал заведующим сектором печати, радио и телевидения обкома КПСС, возглавлял газету на кабардинском языке «Ленинский путь». Три десятилетия руководил Союзом журналистов Кабардино-Балкарии. Он автор полутора десятков книг, которые издавали как в Нальчике, так и в Москве. В переводах произведения Бориса Мазихова опубликованы на турецком и арабском языках. Писателю и журналисту было 80 лет …