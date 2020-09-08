Кабардино-Балкария прощается с заслуженным деятелем искусств Русланом Фировым

Сегодня республика прощается с известным актером и талантливым режиссером, государственным и общественным деятелем, Русланом Фировым. В связи с этим на своей странице в инстаграме Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким Руслана Борисовича.

Свой пусть в искусство он начал после окончания Театрального училища имени Щукина. Дипломный спектакль «Святая святых» поставил на сцене Кабардинского театра. В числе известных режиссерских работ – «Кукарача», «Продавец дождя», «Орел и орлица». Руслан Фиров трудился во всех национальных театрах республики, снимался в кино. Его помнят по картинам «Лакумы по-чегемски», «По следам Карабаира», «Кольцо старого шейха», «Вершины не спят» и другим, снятым на Северо-Кавказской киностудии. В разные годы работал в законодательной и исполнительной власти, много лет возглавлял министерство культуры КБР, руководил ГТРК «Кабардино-Балкария». Руслан Фиров похоронен сегодня в селении Нартан.

Сегодня на канале «Россия1» в 17.15 в тематическом блоке в эфир выйдет художественный фильм «Лакумы по-чегемски» с участием Руслана Фирова.