Кабардино-Балкария присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Сегодня в стране отмечают День российского кино. Официальный статус праздник получил в 1980-м году. На протяжении 40 лет 27-го августа по всей стране проходят кинопоказы, встречи и мастер-классы с актёрами и режиссерами. Сегодняшнему празднику также посвящена Всероссийская акция «Ночь кино». В субботу к ней присоединится и Кабардино-Балкария. Бесплатные показы отечественных фильмов организует региональное Министерство культуры. В этом году задействуют 14 площадок в районах и городах республики. Зрителю представят три полнометражки-анимационный фильм «Иван –Царевич и Серый волк-4», спортивная драма «Лёд-2» и комедия «Холоп». Каждый год эти киноленты отбирались путём зрительского голосования. Но т.к. в этом году пандемия внесла свои коррективы, Минкультуры решили остановиться на самых кассовых проектах 2020-го года.

Все показы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором, обещают в Минкульте. В Нальчике посмотреть кино в субботу вечером можно будет в трёх местах – под открытым небом на улице Кабардинской, в ГКЗ и в кинотеатре «Кругозор». Вход на все сеансы бесплатный.