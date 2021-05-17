Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской акции «Ночь музеев»





В Доме-музее Марко Вовчок играли на скрипке, исполняли песни, читали стихи. Свои таланты демонстрировали воспитанники Детской академии творчества «Солнечный город». В Национальном музее Кабардино-Балкарии организовали выставку работ начинающих художников. Назвали ее «Открывая новые имена». В экспозиции – самые разные по жанрам, техникам и сюжетам картины. Студенты колледжа искусств представили работы, которые создавали на занятиях по живописи. Для выставки объединили их в триптих из жизни вымышленного города. В Музее изобразительных искусств им.Андрея Ткаченко гостей пригласили на научное шоу, где можно было увидеть эксперименты из области физики и химии. «Не только музей…» — под таким девизом проходила акция, в которой участвовали и другие выставочные комплексы Кабардино-Балкарии.