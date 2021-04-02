Кабардино — Балкария присоединилась к всероссийскому фестивалю «Люди как люди»





Второе апреля – особая дата в международном календаре. Сегодня во всем мире отмечают День распространения информации о проблеме аутизма. Люди с такой особенностью испытывают сложности в повседневном общении, их эмоциональные проявления максимально сжаты. Аутизму нередко подвержены дети. На каждые 160 человек встречается один ребенок с таким расстройством. Это оценка Всемирной организации здравоохранения. В преддверии Дня распространения информации о проблеме аутизма Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийскому фестивалю «Люди как люди». В нем участвовали республиканский Центр медико-психолого-педагогического сопровождения и третья школа-интернат. А сегодня в Национальном музее открывается выставка под названием «Человек дождя». Будут представлены картины художника Амира Ивазова. Начало – в 16 часов.