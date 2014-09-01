Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции «Огненные картины войны»





Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции «Огненные картины войны». Прошла она в Нальчике возле Национального музея. Здесь установлено зенитное орудие – как дань памяти артиллеристам, которые защищали город в годы Великой Отечественной. Акцию «Огненные картины войны» проводят единороссы и активисты движения «Волонтеры Победы». Из свечей они создают изображения, которые посвящены вкладу регионов и их жителей в разгром врага. По словам руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в КБР Карины Кумыковой, суть этой акции заключается в том, чтобы во всех городах воинской славы, городах героев нашей страны изобразить на асфальте символ данного города. У нас сегодня это зенитка. Перед Национальным музеем активисты создали из свечей изображение зенитного орудия. Горожане почтили память героев войны минутой молчания.