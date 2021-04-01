Кабардино-Балкария присоединилась к пятому всероссийскому фестивалю «Люди как люди»





Его приурочили к Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отметят второго апреля.

Фестиваль призван рассказать, как можно более широкой аудитории об аутизме – состоянии, когда эмоциональные проявления человека максимально сжаты. Речь также ведут о помощи семьям, где есть особенный ребенок или взрослый. От Кабардино-Балкарии в фестивале участвуют республиканский Центр медико-психолого-педагогического сопровождения и третья школа-интернат. В них проходят показательные уроки, презентации и мастер-классы. В Минпросвещении отмечают, что намерены организовать системное обучение специалистов, которые работают с аутистами.

Ключевая мысль фестиваля «Люди как люди» — необходимо создать такие возможности для развития детей, которые нуждаются в особой заботе, чтобы в будущем они стали гармоничной частью общества.