Кабардино-Балкария присоединилась к «Кроссу нации»

Кабардино-Балкария приняла активное участие в кроссе нации, который прошел во всех регионах Российской Федерации. В этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это самое массовое спортивное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года. «Кросс нации» привлекает большое количество любителей и мастеров бега. Основная цель — пропаганда здорового образа жизни и популяризация физкультуры и спорта. На республиканском стадионе в Нальчике акция собрала около 500 человек. Не важен возраст и подготовка, главное, не иметь медицинских противопоказаний. Участникам предложили несколько дистанций. Забеги на 100 и 500 метров — для мальчиков и девочек 10 лет и младше, старт на один километр — для тех, кто старше. В городском Управлении физкультуры и спорта уверены: не будь нынешней ситуации с КОВИД-19, участников пришло бы намного больше.

Победители и призеры получили грамоты, медали от Минспорта России и ценные подарки. Лучшим бегунам дополнительно вручили памятные кубки. В общей сложности на старт в этот день в российских регионах вышли около полутора миллионов человек.