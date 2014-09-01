Кабардино-Балкария присоединилась к Европейской неделе иммунизации





С понедельника стартовала Европейская неделя иммунизации. Она охватывает все страны, входящие в этот регион. Ежегодное мероприятие призвано повысить осведомленность людей о важности вакцинации для здоровья и благополучия. В этом году оно пройдет с 26 апреля по 2 мая. По данным российских вирусологов, в мире создали больше ста вакцин для борьбы с четырьмя десятками опаснейших инфекций. Массовые прививки привели к тому, что, к примеру, заболеваемость корью снизилась в 500 раз, дифтерией – в 200. В этом году в национальный календарь включили иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Вакцинации от ковида подлежат медработники, педагоги, военнослужащие. Каждый год в последнюю неделю апреля ВОЗ объявляет Европейскую неделю иммунизации. В 2021-м акцию проводят под лозунгом «Вакцины нас сближают». Медработники всего континента продвигают идею о том, что иммунизация каждого человека имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты самой жизни.