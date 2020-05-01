Кабардино-Балкария присоединилась к акции «Окна Победы»

Акция «Окна Победы» проходит по всей стране в формате онлайн-флешмоба. Запустило ее Российское движение школьников. Активисты призвали украсить окна своей квартиры, дома или офиса рисунками и фотографиями, посвященными Дню Победы. Всероссийский флешмоб позволит жителям, находящимся в самоизоляции, принять участие в праздновании и почтить память героев, уверены организаторы.

Идею подхватили и в Кабардино-Балкарии. Фотографии своих панно участники акции размещают в социальных сетях с хэштэгом #ОкнаПобеды – и со словами благодарности героям. Подключиться может любой желающий. У каждого есть возможность способствовать тому, чтобы улицы превратились в галереи памяти о тех, кто подарил нам мирное небо.