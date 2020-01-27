Кабардино-Балкария присоединилась к акции «Блокадный хлеб»

Сегодня вся страна отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944-м. К всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединилась и Кабардино-Балкария. В Нальчике у входа в Атажукинский сад собрались горожане и гости города, чтобы отдать дань памяти тем, кто ушел из жизни в дни блокады. С импровизированной сцены звучали стихи и песни военных лет. Волонтеры раздавали памятки и угощали всех желающих черным хлебом. Сто двадцать пять граммов – именно столько весил кусочек хлеба, который полагался жителю блокадного Ленинграда на целые сутки. В память о погибших в городе на Неве – воинах и мирных жителях- прошла минута молчания и возложение цветов к монументу у Вечного огня.