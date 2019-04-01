Кабардино-Балкария принимает участие в крупномасштабном учении МЧС России — 2019.04.16





Командно-штабная тренировка стартовала по всей стране сегодня и продлится три дня, сообщает пресс-служба республиканского главка. Спасателям и огнеборцам предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Особое внимание уделят аэромобильным группировкам. Сегодня все подразделения будут приведены в режим боевой готовности. В следующие два дня пройдет практическая тренировка на местности.