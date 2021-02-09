Кабардино-Балкария принимает Кубок России по горнолыжному спорту

Сегодня на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии стартуют гонки IV и V этапов Кубка России в дисциплине слалом и слалом-гигант. Традиционно склоны Эльбруса примут сильнейших горнолыжников страны. Участвуют более 70 спортсменов из 15 регионов страны Соревнования пройдут на хорошо знакомой спортсменам трассе “Гара-Баши – Мир”. Именно сюда каждый год приезжают сборные команды из регионов на учебно-тренировочные сборы. Состязания завершатся в субботу.

Старт начнется на высоте 3 847 метров. Финишировать спортсмены будут в районе станции “Мир”.

Состязания по горнолыжному спорту продлятся до 13 февраля. До тех пор трасса «Гара-Баши – Мир» для отдыхающих будет закрыта. При этом туристы и экскурсионные группы могут подниматься на смотровую площадку Гара-Баши.