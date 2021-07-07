Кабардино-Балкария примет участников велопробега «Единый Кавказ – Великой Победе»


Кабардино-Балкария примет участников велопробега «Единый Кавказ – Великой Победе». Он состоится в августе, спортсменов будет минимум три сотни. Велопробег объединит пять регионов Северного Кавказа. Помимо Кабардино-Балкарии, в списке – Ставрополье, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня. Среди участников – призеры Олимпийских игр по вольной борьбе, а также чемпионы России и мира в различных видах спорта. Также на велосипеды сядут воспитанники детских домов и интернатов. Присоединиться сможет любой желающий. Пробег организуют в несколько этапов, и пройдет он по значимым историческим местам, которые связаны с крупными сражениями Великой Отечественной. В нашей республике активисты посетят Прохладный и возложат цветы к мемориалам павших. Старт велопробегу будет дан 20-го августа.

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