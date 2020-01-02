Кабардино-Балкария представит продукцию АПК на «Зеленой неделе-2020» в Берлине

С 17 по 26 января 2020 года в Берлине пройдет международная выставка «Зеленая неделя-2020». В числе 18-ти российских субъектов Кабардино-Балкария представит продукцию предприятий агропромышленного комплекса — 11 пищевых и перерабатывающих предприятий и разработки 2 научно-исследовательских институтов КБР. Предприятия АПК региона в седьмой раз продемонстрируют посетителям и гостям плодоовощные консервы, овощи и фрукты, фруктовые соки, кондитерские и хлебобулочные изделия, минеральную воду и безалкогольные напитки, колбасные изделия, молочные продукты и сыры. В рамках «Зеленой недели»» пройдут конференции, дискуссии и семинары, посвященные насущным проблемам сельского хозяйства.