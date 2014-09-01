Кабардино-Балкария представила восемь заявок на конкурс «Вкусы России»





Кабардино-Балкария представила восемь заявок на конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Проводят его в стране уже второй год подряд. Участники прошлого состязания – яблоки, копченый сыр, хычины, зольский картофель, минеральная вода и кахунские помидоры – заявлены и на этот раз. К ним добавили кабардинскую халву и гусЯ по-терски. Всего во «Вкусах России» — восемь номинаций. Наша республика представлена в пяти, в том числе в таких как «Кулинарное наследие», «Вкус природы» и «Загляните на огонек». Ожидается, что самой захватывающей частью конкурса станет народное голосование. Оно пройдет на сайте проекта с 20 октября до седьмого ноября. По итогам определят трех победителей.