Кабардино-Балкария получит свыше 31 млн рублей на сохранение лесов

Кабардино-Балкария получит свыше 31 млн. рублей на сохранение лесов. Средства из федерального бюджета выделят в рамках профильного нацпроекта. Задача – обеспечить стопроцентное восстановление зеленых насаждений на выбывающих площадях, сообщает Минприроды КБР. В этом году ведомство высадило лесных культур на площади свыше 100 гектаров. Также продолжаются работы по агротехническому уходу за деревьями. Большое подспорье в деле – приобретение современной спецтехники. Начиная с января 2021-го, приобретено 6 специализированных машин и 58 единиц противопожарного оборудования.

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— Сымаджэхэм я бжыгъэр хохъуэ.

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