Кабардино-Балкария получит более 700 млн рублей на ремонт дорог





До конца текущего года Кабардино-Балкария получит более 700 миллионов рублей на приведение республиканских дорог в нормативное состояние. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Общая сумма на все регионы составляет порядка 9 миллиардов рублей. На них необходимо заменить или отремонтировать трассы и увеличить пропускную способность региональных, муниципальных и местных дорог. Напомню, что в текущем году в Кабардино-Балкарии запланированы работы по 116-ти объектам. Все контракты уже заключены. Общий объем финансирования составил более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Уже заасфальтировано более 90 километров трасс. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить 160 километров путей.