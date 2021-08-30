Кабардино-Балкария получит более 700 млн рублей на ремонт дорог


До конца текущего года Кабардино-Балкария получит более 700 миллионов рублей на приведение республиканских дорог в нормативное состояние. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Общая сумма на все регионы составляет порядка 9 миллиардов рублей. На них необходимо заменить или отремонтировать трассы и увеличить пропускную способность региональных, муниципальных и местных дорог. Напомню, что в текущем году в Кабардино-Балкарии запланированы работы по 116-ти объектам. Все контракты уже заключены. Общий объем финансирования составил более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Уже заасфальтировано более 90 километров трасс. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить 160 километров путей.

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