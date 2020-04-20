Кабардино-Балкария получит более 347 миллионов рублей на оснащение коечного фонда

Кабардино-Балкария получит более 347 млн. рублей на борьбу с распространением коронавируса. Средства выделят из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России М. Мишустин.

Средства будут направлены на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого в медучреждениях коечного фонда и его обеспечение системой централизованного снабжения кислородом и аппаратами ИВЛ, а также на обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты.