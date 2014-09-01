Кабардино-Балкария получит 5,5 млн рублей социальные выплаты медикам





Свыше 46-ти миллиардов рублей направят на социальные выплаты российским медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Об этом распорядилось федеральное правительство. Деньги поступят из резервного фонда кабинета министров. Они позволят обеспечить выплаты до ноября. Напомню, что ранее правительство выделило больше восьми миллиардов на оплату увеличенных отпускных медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших ковидом. Еще одно новое распоряжение касается распределения полутора миллиардов рублей, которые направят на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. В Кабардино-Балкарию из общей суммы поступит пять с половиной миллионов рублей.