Кабардино-Балкария получит 17 школьных автобусов и 30 карет скорой помощи





Кабардино-Балкария получит 47 новых автомобилей – для школьников и Службы скорой помощи. Распоряжение об этом издАли в правительстве России. В целом про стране распределят шесть тысяч автомобилей. Обновить специализированный автопарк кабинету министров поручил президент. Вся техника должна быть российского производства. В нашу республику поступят 17 школьных автобусов и 30 карет скорой помощи. Техника оснащена согласно требованиям Роспотребнадзора и федерального министерства здравоохранения. Большинство машин направят в сельские районы, чтобы у детей была возможность с комфортом добираться на занятия, а врачи могли быстрее приезжать к пациентам. В Минпросвещении Кабардино-Балкарии сообщили, что сегодня учебные заведения республики располагают полутора сотнями школьных автобусов. В них ездят примерно девять тысяч ребят.