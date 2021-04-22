Кабардино-Балкария получила положительную оценку работе, проводимой по нацпроектам





Кабардино-Балкария получила положительную оценку работе, проводимой по нацпроектам «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Об этом сегодня в Москве на заседании президиума комиссии по региональному развитию заявил зампред Правительства России Марат Хуснуллин. С докладом о ходе реализации профильных программ выступил Глава КБР Казбек Коков. В текущем году в республике будет построено 19 водных объектов протяженностью более 63 километров и пробурено четыре скважины на общую стоимость 128 миллионов рублей. Большая работа проведена и за минувшие два года. В итоге качественной питьевой водой будут обеспечены более 20 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах, где изношенная система уже обновлена. Глава КБР выразил особую благодарность Марату Хуснуллину за поддержку региона в решении вопросов водоснабжения. Подготовлен 71 комплект проектно-сметной документации на строительство новых объектов в предстоящие годы. По республиканской программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда: по состоянию на апрель новоселье уже отметили 164 человека из 210, которые должны получить жилье в 2020-2021 годах. Отмечен стопроцентный уровень контрактации работ по формированию городской среды и обустройству автодорог. До декабря планируется благоустроить 33 общественных пространства и 89 дворов. Будет обустроено или отремонтировано более 114 километров дорог на сумму свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. При реализации дорожного нацпроекта сэкономлено 12 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт дополнительных объектов.