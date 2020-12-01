Кабардино-Балкария получила еще 200 доз вакцины против коронавируса, сообщил сегодня региональный Минздрав





Препарат называется «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». В первую очередь прививать станут медиков. Для этого сОздали пункты в Нальчике – во второй горбольнице и первой поликлинике. В дальнейшем такие же откроют и в других лечебных учреждениях. Ранее в регион уже направляли сорок две дозы вакцины. Помимо медработников, тогда привИли представителей МЧС и других специалистов, которые в силу профессии часто контактируют с людьми. По данным Минздрава, все перенесли процедуру без осложнений, исследования показали наличие у них антител к коронавирусу. В ближайшее время ожидается еще 509 доз. А вот массовая вакцинация против ковида начнется уже в следующем году. В приоритетном порядке ее смогут пройти учителя, соцработники, те, кто трудится на транспорте, в коммунальном хозяйстве и сфере услуг, правоохранители и военные, госслужащие, люди с хроническими заболеваниями. В министерстве подчеркивают: вакцинируют против коронавируса только при добровольном согласии граждан. В настоящее время запрещено делать такие прививки несовершеннолетним, будущим мамам и жителям старше 60-ти лет.