Кабардино-Балкария отмечает День адыгского костюма





Сегодня Кабардино-Балкария отмечает День адыгского костюма. Это довольно молодой праздник. Учредили его в 2014-м. Национальный адыгский костюм – не просто одежда. Он демонстрирует древние традиции и обычаи, может рассказать, как о народе в целом, так и конкретном человеке. Черкеска – символ мужественности и достоинства. Женское платье – олицетворение хрупкости и красоты. Последние десятилетия жители Кабардино-Балкарии активно возвращаются к своим истокам: национальные костюмы надевают на свадьбы, праздники и шествия, встречи и собрания. Дизайнеры нередко используют адыгские мотивы в создании современной одежды.