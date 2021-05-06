Кабардино-Балкария неизменно в числе лидеров различных туристических рейтингов





Горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии – на втором месте в масштабном опросе, который провел один из российских сервисов бронирования жилья для отдыха. Пользователей социальных сетей, которые высказали свое мнение, считают, что первого места заслуживают красоты Крыма. А следом идут две республики Северного Кавказа. Кстати, Кабардино-Балкария последнее время – постоянно среди лидеров различных туристических рейтингов. В частности, востребованы автопутешествия по Чегемскому ущелью, поездки к Аушигерским термальным источникам, Голубым озерам и, конечно, в Приэльбрусье. Добавлю, что сегодня оказать услуги туристам готовы две сотни предприятий и организаций нашей республики.