Кабардино-Балкария направила шесть заявок на «Вкусы России»





Кабардино-Балкария направила шесть заявок на «Вкусы России». Это уже второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания, который проводит Минсельхоз страны. Как и в прошлом году, на конкурсе будут представлены яблоки, кабардинский сыр, балкарские хычины, зольский картофель, кахунские помидоры, а также минеральные воды. Но это еще не окончательный список. Подать заявки можно до начала сентября. Народное голосование, где определят лучших, состоится с 20 октября по седьмое ноября. По итогам будет сформирована масштабная карта «вкусов России». Кроме того, Минсельхоз запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. Ожидается, что это позволит создать новые «точки роста» для АПК.