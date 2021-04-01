Кабардино-Балкария может стать первым регионом в СКФО по добыче золота





90 тонн благородного металла — специалисты Росгеологии обнародовали данные своих изысканий по крупному месторождению золота, обнаруженному в Кабардино-Балкарии. Баксанское ущелье, Гитче-Тырныаузское рудное поле. Два года назад сотрудники Росгеологии получили лицензию и начали искать в этих местах золото. Больше года выполняли геохимические и геофизические работы, бурили и, наконец, нашли. Изначально говорили о 30-35 тоннах чистого металла. Однако после более глубоких исследований эта цифра выросла в разы. Перспективы Гитче-Тырныаузского месторождения обнадеживающие, говорят специалисты. Благодаря вольфрамо-молибденовому комбинату, который работал в советские годы и который теперь возведут заново, здесь уже есть дороги и коммуникации. Нужно строить фабрику по переработке руды и завод, где очистят металл от примесей. Ну а «городу горняков» Тырныаузу производство даст дополнительные рабочие места и новый импульс к развитию экономики. Если проект реализуют, республика станет первым регионом Северного Кавказа, где станут добывать этот драгоценный металл.