Кабардино-Балкария готовится к Всероссийской переписи населения





До старта Всероссийской переписи населения осталось чуть больше недели. Кабардино-Балкария к её проведению практически готова, отметили в региональном управлении Федеральной службы госстатистики по СКФО. В сборе данных будут задействованы около двух тысяч специалистов. Содействие в работе должны оказать студенты и преподаватели вузов республики, отметила руководитель службы Аурика Гаштова. Главное нововведение – в этом году принять участие в анкетировании разрешается через интернет. На портале Госуслуг респонденты могут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и свое домохозяйство. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, это крайне актуально. В Росстате обращают внимание, функция будет работать до 8 ноября. Кроме того, стационарные переписные участки разместят во всех подразделениях МФЦ. Там же будут дежурить волонтеры. На территории Кабардино-Балкарии должны быть опрошены более 800 тысяч человек. Сама перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября.