Кабардино-Балкария готовится к празднованию Победы





В Доме Правительства Казбек Коков провёл заседание оргкомитета по празднованию в республике 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены ключевые вопросы проведения мероприятий к юбилейной дате, комплекс мер по оказанию поддержки ветеранам. Особое внимание — состоянию памятников, обелисков и мест захоронения воинов. Глава региона напомнил, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы вступает в завершающую стадию, поэтому работа по реализации намеченных мероприятий должна вестись активнее. Необходимо, отмечено на заседании, пресекать любые попытки фальсификации исторической правды: «Наши ветераны должны быть уверены, что мы сможем передать детям и внукам чувство гордости за них, за Победу, величие которой навсегда останется в истории, и не позволим принизить решающую роль Отечества в разгроме нацизма», – отметил Казбек Коков.