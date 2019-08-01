Кабардино-Балкария готовится к празднованию Дня государственности. Традиционно состоится вручение госнаград в Доме правительства — 2019.08.29

Жителей и гостей Кабардино-Балкарии ждёт насыщенная программа. На нескольких площадках Нальчика пройдут фестивали и флешмобы. Торжества начнутся 30 августа и продлятся до конца сентября. Основные торжества, приуроченные к Дню республики пройдут в городах и районах 7 сентября. На главных концертных площадках столицы будут организованы литературно-музыкальные вечера и выступления творческих коллективов. Планируется массовый легкоатлетический забег от площади 400-летия. Участие в нем могут принять все желающие. На ипподроме в этот день состоится 14-й международный скаковой митинг «Кубок Эльбруса». Также по всей республике пройдут различные спортивные турниры, а в образовательных учреждениях – часы истории и уроки мира. Вечером в 21.00 – праздничный салют.