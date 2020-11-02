Кабардино-Балкария готовится к Большому этнографическому диктанту





Просветительская акция стартует уже завтра. Приурочили ее ко Дню народного единства. Проект знакомит жителей с культурой народов России. Акция в этом году пройдет в онлайн-формате на сайте miretno.ru. Проверить свои знания сможет каждый. В тестовом задании – 30 вопросов. Из них 20 – общие для всех регионов, остальные – по истории и этнографии Кабардино-Балкарии. Дать ответы нужно за 45 минут. Большой этнографической диктант организуют в Нальчике и очно. Ответить на вопросы диктанта на сайте акции можно будет с третьего по восьмое ноября. Итоги подведут к 12 декабря – Дню Конституции России.