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Кабардино-Балкарии выделено более 31 миллиона рублей на поддержку поликлиник

Кабардино-Балкарии выделено более 31 миллиона рублей на поддержку поликлиник

29.01.2022 | 16:51
  Кабардино-Балкарской Республике выделено более 31 миллиона рублей на поддержку поликлиник в условиях увеличившейся нагрузки из-за распространения штамма «Омикрон». Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. Всего Правительство России выделило регионам более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования, говорится на сайте Правительства РФ.  Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», – отметил Михаил Мишустин. Глава кабмина поручил Минздраву России проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», – подчеркнул он.  
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