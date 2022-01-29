Кабардино-Балкарии выделено более 31 миллиона рублей на поддержку поликлиник

Кабардино-Балкарской Республике выделено более 31 миллиона рублей на поддержку поликлиник в условиях увеличившейся нагрузки из-за распространения штамма «Омикрон». Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. Всего Правительство России выделило регионам более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования, говорится на сайте Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», – отметил Михаил Мишустин. Глава кабмина поручил Минздраву России проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», – подчеркнул он.