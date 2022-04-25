Кабардино-Балкарии выделено 300 миллионов рублей на ремонт и строительство дорог

Сегодня опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации, согласно которому на дорожное строительство в регионах дополнительно распределено 120 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Кабардино-Балкарии в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения выделено 300 миллионов рублей. Решение о выделении средств принято по поручению Президента России Владимира Путина. «Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации дорожной сети, Президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120 миллиардов рублей. Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах, – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин – в 63 субъекта 86 миллиардов рублей будет направлено на то, чтобы привести в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров региональных дорог, а 34 миллиарда рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца и маршрута Европа – Западный Китай. Таким образом, всего дополнительную финансовую поддержку получат почти 70 регионов. Планируются и работы по ремонту и расширению уже существующих участков, и строительство новой дорожной инфраструктуры, включая мосты и развязки». Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кабардино-Балкарии на этот год запланировано 70 дорожных объектов, два из них - переходящие на 2023 год. По государственной программе комплексного развития сельских территорий запланировано 8 объектов местного значения в границах Кенделена, Чегема-2, Уруха, Анзорея, Интернационального, Бабугента, Ново-Ивановки и 2 объекта регионального значения в границах Хушто-Сырта и Нижнего Чегема. Будет проведен капитальный ремонт автодороги Чегем-2-Булунгу, а также восстановлено асфальтобетонное покрытие автодороги Нальчик-Нарткала. Одними из главных объектов комплексного дорожного строительства сегодня является капитальный ремонт четырех магистральных улиц Нальчика: проспектов Ленина, Шогенцукова, Кулиева и улицы Кабардинской. Работы будут завершены к празднованию 100-летия республики. Всего в текущем году планируется ремонт порядка 170 километров дорог регионального и местного значения. В 2022-2024 годах в рамках реализации программ по капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог с доведением до 4-х полос движения планируется вести в эксплуатацию более 27 километров. В программу входят капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке протяженностью 7,5 километра от с. Малка до въезда в с. Куба-Таба, на участке протяженностью 15,4 километра от с. Аргудан до границы с РСО-Аланией, а также на участке протяженностью 4,8 километра в границах Ставропольского края между г. п. Залукокоаже и Прогрессом.